На Луганщине выявили 49 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 14 ноября, на подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 49 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 24, Рубежное и Кременской район — по 1, Северодонецк — 17, Попаснянщина — 6.



За все время исследований COVID-19 лабораторно подтвержден в 53 976 случаях. Из них 41 308 человек выздоровели, 1799 — умерли от осложнений.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 820 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 48,3 (при пороговом уровне — 60).



В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировано 17 летальных случаев вследствие заболевания COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается.

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