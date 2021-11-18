На Донбассе за сутки — более 1500 заболевших COVID-19 и 66 смертей

На подконтрольной властям территории Донецкой области от осложнений вследствие COVID-19 скончались 52 человека, в Луганской области — 14 пациентов. Об этом сообщили местные облгосадинистрации.



За минувшие сутки, 17 ноября, на Донетчине зафиксировали 1203 случая инфицирования коронавирусом, на Луганщине — 330 заболевших.



С начала пандемии в Донецкой области болезнью COVID-19 заболели 145 035 человек (125 303 пациента выздоровели, 4170 — умерли), в Луганской области — 54 971 случай инфицирования (42 658 человек выздоровели, 1859 — умерли).

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявили 1 207 случаев заражения коронавирусом и 59 летальных случаев.



В отдельных районах Луганской области выявили 84 случая заражения коронавирусом, 13 человек умерли.