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Глава МИД опроверг планы о наступлении армии Украины на Донбассе

22 ноября 2021, 16:04

Глава МИД опроверг планы о наступлении армии Украины на Донбассе

Украина не планирует проведения наступательной военной операции на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он отметил, что Россия «повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе».

«Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками», — отметил Кулеба.

Глава МИД также призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать.

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