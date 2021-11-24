На плакатах противников вакцинации в Киеве оказались QR-коды партии «Единая Россия»

Митинг противников вакцинации в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве сегодня, 24 ноября, прошла акции протеста против вакцинации от коронавируса. Журналисты заметили в руках у некоторых протестующих плакаты с QR-кодом, который ведет на сайт правящей партии РФ «Единая Россия».



Фотографии плакатов с перечеркнутыми QR-кодами сопровождались надписями: «Я живой человек, а не товар. Скажи QR-кодам нет», «Стоп QR-код».



Если отсканировать QR-код, который размещен на плакатах, то на экране смартфона появляется ссылка на официальный сайт «Единой России».



Также протестующие призывали освободить лидера движения «антивакцинаторов» Остапа Стахива, который сейчас находится под стражей. Люди выкрикивали «Свободу политзаключенным! Свободу Остапу Стахиву!».

16 ноября Служба безопасности Украины сообщила о блокировании деятельности антиукраинской сети, которая под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.



По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы. Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины.