Не договорился. В Донецкой области судья может сесть в тюрьму за мошенничество

Cудью Донецкого окружного административного суда подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Он потребовал более 30 тысяч долларов за незаконную договоренность. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования (ГБР).



В августе 2020 года Хозяйственный суд Донецкой области признал недействительными результаты аукциона, на которой предприниматель еще в 2012 году на аукционе приобрел нежилое здание предприятия-банкрота. Суд обязал вернуть имущество предыдущему владельцу. Но предприниматель, купивший это здание, обжаловал решение в Верховном Суде.



Судья окружного админсуда узнал о жалобе и предложил директору частного предприятия помочь отменить решение хозяйственного суда.



«За 34 тысячи долларов США он пообещал «договориться» с должностными лицами Верховного Суда о положительном разрешении этого спора, однако делать этого не собирался и не имел таких связей», – говорится в сообщении.



18 мая текущего года сотрудники ГБР задержали чиновника при получении части взятки в сумме 30 тысяч долларов США. Судье грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.