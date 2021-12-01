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Кулеба: Россия не может помешать Украине сближаться с НАТО

01 декабря 2021, 17:22

Кулеба: Россия не может помешать Украине сближаться с НАТО

Любые требования России к НАТО не расширяться на восток не имеют никакого обоснования, и она не может помешать сближению Украины с Альянсом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам министерской встречи НАТО в Риге, передает «Европейская правда».

«Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО или США или другими странами любые так называемые гарантии того, что Альянс не расширится на Восток, нелегитимны», — подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что лучшей гарантией безопасности от РФ был бы вывод ее войск с территории Украины, прекращение агрессии и, таким образом, нормализация отношений с Западом.

«Украина полна решимости продолжать широкомасштабные реформы, чтобы трансформировать наш сектор безопасности и обороны по принципам НАТО. Мы благодарны за то, что члены Альянса остаются привержены поддержке наших реформ, и высоко оцениваем достигнутый прогресс», — сказал глава МИД.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в диалоге с США и их союзниками намерена добиваться гарантий нерасширения НАТО на восток. Он подчеркнул, что «нужны именно правовые, юридические гарантии».

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