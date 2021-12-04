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У Эрдогана снова заявили о готовности организовать переговоры Зеленского и Путина

04 декабря 2021, 18:58

У Эрдогана снова заявили о готовности организовать переговоры Зеленского и Путина

У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и президент Реджеп Тайип Эрдоган готов сделать свой вклад для предотвращения нового витка напряженности между ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству «Анадолу».

По словам Калына, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил о предложении президента Турции, озвученном в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

«Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада нет имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается», — сказал Калын.

«Последнее слово, конечно же, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог господина [президента РФ Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности», — пояснил пресс-секретарь Эрдогана.

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