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Более 160 российских беспилотников атаковали Украину: «пострадала» Донецкая область

28 апреля 2025, 18:19

Более 160 российских беспилотников атаковали Украину: «пострадала» Донецкая область

Сбитый «Шахед». Фото: Воздушное командование «Восток» Сбитый «Шахед». Фото: Воздушное командование «Восток»

В ночь на 28 апреля Россия атаковала Украину 166 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами других типов из районов городов Курск, Миллерово и Орел. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Основные направления удара – Сумская и Черкасская области.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 17:00 подтверждено уничтожение 40 «шахедов» и беспилотников других типов на востоке, севере и в центре страны. Еще 74 беспилотника-имитатора локационно потеряны.

В результате вражеской атаки «пострадали» Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.

Напомним, что 28 апреля россияне авиабомбой и артиллерией ударили по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего в своем доме погиб человек.

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