Москва не хочет, чтобы Турция заменила Беларусь для переговоров с Украиной

В министерстве иностранных дел Российской Федерации не хотят видеть Турцию в качестве страны-посредника между Киевом и Москвой.



Об этом заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова на брифинге 1 декабря, передает ТАСС. В Кремле по-прежнему отрицают причастность России к конфликту на Донбассе.



«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи… Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», – заявила Захарова.



Захарова в очередной раз подчеркнула, что Киев должен вести прямые переговоры с Донецком и Луганском.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником между властями Украины и России. Украинская сторона приветствует это предложение.