Полиция открыла уголовное производство против сайта «Миротворец». Ресурс могут закрыть

Киберполиция начала досудебное расследование из-за размещению персональных данных на сайте базы «Миротворца». В нее вносят людей, которые, по мнению владельцев базы, представляют угрозу национальной безопасности Украины.



Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на ответ Киберполиции.



Расследование осуществляется по статье 182 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальная санкция этой статьи — арест до шести месяцев, лишение или ограничение свободы до пяти лет.



Уголовное производство возбуждено после обращения уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. В начале ноября 2021 она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.



Савенкова была замечена на пропагандистских мероприятиях группировки «ЛНР». Луганские и российские СМИ преподносят ее деятельность как активную поддержку незаконных вооруженных формирований и сепаратистских организаций на Донбассе.



Тогда Денисова обратилась в полицию с требованием удалить с «Миротворца» информацию о несовершеннолетних и закрыть сайт.



«Сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка, а также и других. И мы увидели, что там он не один, и поэтому мы сегодня как раз обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы наконец такой сайт уже не работал. Потому что он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам», — сказала Денисова на пресс-конференции 7 декабря.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине считает деятельность сайта «Миротворец» незаконной и еще в 2019 году призывала власти инициировать его закрытие.