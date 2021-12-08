Макрон поговорит с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.



Об этом сообщили в Елисейском дворце, сообщает BFM-TV.



Макрон планирует пообщаться с президентами об избежании военной эскалации в Украине на фоне обсуждения этой темы Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом.



Ранее Вашингтон сообщил, что президент США Джо Байден провел разговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии, чтобы информировать их о разговоре с Путиным «и проконсультироваться о дальнейших действиях».

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Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Президент США Джозеф Байден в ходе разговора во вторник по видеосвязи предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.



Слова Джозефа Байдена об угрозе Украины со стороны России в Кремле также прокомментировали, упомянув при этом НАТО.



Джозеф Байден в четверг, 9 декабря, проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.