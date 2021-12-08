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Байден исключил привлечение военных США для защиты Украины от России

08 декабря 2021, 19:54

Байден исключил привлечение военных США для защиты Украины от России

Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на американские СМИ.

«Это не рассматривается», — сказал Байден журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены в Украину для ее защиты от России.

При этом президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

Байден подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

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