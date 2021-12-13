В Кремле прокомментировали возможность референдума по Донбассу и переговоров с Путиным

Возможное проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



Он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу.



«Проведение референдума по Донбассу — внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы узнать, как бы мог быть сформулирован вопрос для этого референдума», — сказал Песков.



Он также ответил на вопрос по поводу создания отдельного формата прямых переговоров Зеленского и президента РФ Владимира Путина.



«Что касается обсуждения Донбасса между Россией и Украиной, то мы хотим еще раз напомнить, что Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», — заявил Песков.

Президент Владимир Зеленский в интервью 10 декабря не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом.