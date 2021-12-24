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«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»

24 декабря 2021, 09:48

«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»

Группировка «ДНР» проведет второй форум «Русский Донбасс». Он состоится в Донецке 27 и 28 января 2022 года.

Как сказано в анонсе мероприятия, «основной целью форума станет подведение предварительных итогов и обсуждение перспектив интеграции Донбасса с Россией».

Отмечается, что в работе форума примут участие члены Совета федерации и депутаты Госдумы России, руководители региональных органов исполнительной власти РФ, а также представители группировок «ДНР» и «ЛНР».

Работа форума будет вестись по пяти тематическим направлениям: образование и наука, культура, экономика, строительство и инвестиции, деятельность некоммерческих организаций.

«На форуме будут озвучены результаты интеграции Донбасса с Россией, стратегии развития ДНР и ЛНР в едином социально-культурном и экономическом пространстве России», — подчеркивается в анонсе.

В январе 2021 года группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией».

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что проведение форума «Русский Донбасс» в Донецке — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы. 

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