Зеленский обсудил с сенаторами США агрессию России, Донбасс и «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с сенаторами и конгрессменами США, представляющими Демократическую и Республиканскую партии.



Как сообщает пресс-служба главы государства, в видеовстрече приняли участие более 20 сенаторов и конгрессменов.



«Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах нашего государства. Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов — Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса», — говорится в сообщении.



Зелеский отметил важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования. Отдельно поднималась тема усиления санкций против РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.



Также президент подчеркнул, что важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических стремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс.



«Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО», — отметил Зеленский.



Кроме того, во время встречи обсуждались проблемы, связанные с газопроводом «Северный поток — 2». Президент Украины акцентировал на рисках этого геополитического проекта, являющегося энергетическим оружием против Украины и всего Европейского континента.