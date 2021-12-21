Ермак: США решили включиться в разрешение конфликта на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона инициировала в рамках Трехсторонней контактной группы ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс. Об этих шагах ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Ермак отметил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины.



«При этом это не чревато существованию Нормандского формата. Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», – сказал он на конференции послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».



Ермак заверил, что активную позицию по этому вопросу сейчас занимают президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Европейского Союза, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.



«Мы сегодня в очень сильной позиции. А когда Россия подала какие-то предложения по безопасности в Европе, то мы всем говорим: какая может быть безопасность в Европе без прекращения войны в центре Европы?», – подчеркнул он.