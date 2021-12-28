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Украина в ТКГ запросила заседание подгруппы по безопасности

28 декабря 2021, 14:28

Украина в ТКГ запросила заседание подгруппы по безопасности

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сделала запрос на проведение сегодня, 28 декабря, внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

«Мы сделали запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности ТКГ на сегодня, 28 декабря, для обсуждения вопросов систематического нарушения со стороны Вооруженных сил РФ/ОРДЛО и фактического отсутствия деэскалации напряженности на линии разграничения после предыдущего [заседания] ТКГ 22 декабря, на котором участники выразили твердую решимость полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — рассказал Арестович.

Он отметил, что в результате обстрелов позиций ВСУ в период с 22 по 28 декабря четверо украинских военнослужащих получили ранения, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии.

«По состоянию на 13:15 28 декабря Вооруженные силы РФ/ОРДЛО отказались от участия в предложенных консультациях», — добавил Арестович.

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