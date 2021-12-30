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Зеленский провел телефонный разговор с Блинкеном

30 декабря 2021, 09:48

Зеленский провел телефонный разговор с Блинкеном

Состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Беседа прошла накануне переговоров президента США Джо Байдена с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

В Госдепартаменте сообщили, что в ходе разговора Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины.

Они также обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

30 декабря запланированы переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

В Белом доме также анонсировали переговоры Байдена с Зеленским в ближайшее время.

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