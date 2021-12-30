Зеленский провел телефонный разговор с Блинкеном

Состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Беседа прошла накануне переговоров президента США Джо Байдена с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.



В Госдепартаменте сообщили, что в ходе разговора Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины.



Они также обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Провів телефонну розмову з @SecBlinken. Домовилися продовжити консультації для узгодження позицій та координації дипломатичних зусиль заради досягнення миру. Отримав запевнення у повній підтримці UA з боку USA у протидії російській агресії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2021

30 декабря запланированы переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.



В Белом доме также анонсировали переговоры Байдена с Зеленским в ближайшее время.