Зеленский и Байден проведут новые переговоры

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшее время проведут телефонный разговор. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Совета нацбезопасности США.



По его словам, точно даты звонка еще нет, однако лидеры пообщаются в скором времени. «Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи», — подчеркнул чиновник и добавил, что Белый дом практически ежедневно контактирует с официальным Киевом.



Ранее в Белом доме объявили, что в четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путином. О звонке, по словам администрации США, попросили в Кремле.



«Думаю, оба президента считают, что существует подлинная ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в моменте кризиса, учитывая скопления войск России, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия», — заявил чиновник Совета по нацбезопасности США.



При этом на переговорах между США и Россией, которые намечены на 10 января в Женеве, ни Байден, ни Путин не будут присутствовать. Ожидается, что со стороны США в них примет участие делегация, которую возглавит Госдепартамент. В нем также будут представители Пентагона и других правительственных ведомств.



«Наше видение — что мы можем достичь наибольшего прогресса за столом переговоров, сидя напротив друг друга за закрытыми дверями, и тесно консультируясь с нашими союзниками и партнерами», — заявил чиновник Совета по безопасности. Он отметил, что Соединенные Штаты, как и Россия, имеют свою обеспокоенность, которую они представят в ходе этих переговоров.



В Белом доме подчеркнули, что в ходе переговоров будут руководствоваться принципом «ничего о партнерах без партнеров». В администрации также добавили, что представители Украины будут присутствовать на заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое запланировано на 13 января.



«Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом», — сказал американский чиновник.



Он добавил, что США и дальше серьезно обеспокоены, поскольку продолжают наблюдать значительное присутствие российских войск вокруг границ Украины.



«Очевидно, мы хотели бы видеть возвращение вооруженных сил России в их привычные тренировочные места или места долгосрочной дислокации. Это то, о чем мы будем и дальше сообщать российской стороне. Но наша цель — привлечь дипломатию, начать дискуссии, а потом увидеть, сможем ли мы создать такую среду, которая позволит как деэскалацию, так и прогресс в ведении переговоров», — резюмировал высокопоставленный чиновник.

В предыдущий раз Зеленский поговорил с Байденом по телефону 9 декабря. Разговор состоялся через день после видеоконференции Байдена и Путина.