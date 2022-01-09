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Россия угрожает безопасности всей Европы: Боррель подвел итоги визита на Донбасс

09 января 2022, 16:58

Россия угрожает безопасности всей Европы: Боррель подвел итоги визита на Донбасс

Россия, наращивая силы возле украинской границы, ставит под сомнение основные принципы европейской безопасности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, передает «Интерфакс-Украина».

«Мой визит в Украину пришелся на особенно важный момент, когда конфликт на границе страны находится на грани углубления в контексте наращивания российской военной мощи», — написал высокий представитель ЕС в воскресенье в статье по итогам поездки в Украину.

По его словам, на линии соприкосновения в Станице Луганской он получил от украинских военных информацию о том, что количество нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями не уменьшилось.

«С ноября прошлого года Россия необычным образом концентрирует войска и оружие у границы с Украиной. Это наряду с другими подрывными действиями, направленными против Украины, является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины. Не может быть никаких сомнений в том, что Россия является стороной в этом конфликте, а не посредником, как это часто утверждается», — считает Боррель.

Главная забота и цель ЕС, пояснил он, добиться от России деэскалации напряженности, при том, что полное выполнение Минских соглашений Россией остается принципиальным условием.

По его оценке, выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности отражают позицию российских властей в ущерб европейскому единству и в нарушение независимости и суверенитета бывших советских республик. Он утверждает, что помимо Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности.

«Не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или ее право определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно же, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров», — настаивает Боррель.

По его оценке, некоторые российские предложения несовместимы с принципами европейской безопасности, в частности, Хельсинкским Заключительным актом 1975 года.

«Диалог с Россией на заседании Совета Россия-НАТО не подразумевает какого-либо одобрения российских предложений, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий в соответствии с интересами нашей безопасности и подтверждая основополагающие принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезны предложения по созданию механизмов антикризисного управления», — отметил Боррель.

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