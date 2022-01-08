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Советники Шольца и Макрона посетят Киев

08 января 2022, 12:19

Советники Шольца и Макрона посетят Киев

На следующей неделе Киев с рабочим визитом посетят политические советники лидеров стран участниц Нормандского формата — Франции и Германии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Точную дату визита дипломатов, а также с кем у них запланированы встречи в Киеве, Ермак не уточнил.

4 января Ермак провел телефонный разговор с советником канцлера по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плётнером и его французским коллегой Эмманюэлем Бонном. Разговор состоялся в преддверии визита советников лидеров ФРГ и Франции в Москву по приглашению российской стороны, где они встретились с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Представительница кабмина ФРГ Кристиане Хофман по итогам переговоров сообщила, что в центре внимания переговоров находились ситуация на востоке Украины и реализация минских договоренностей. «Участники были едины во мнении, что необходимо провести дальнейшие переговоры в "нормандском формате", чтобы полностью реализовать эти минские договоренности», — отметила она.

Последняя встреча лидеров Нормандского формата состоялась в декабре 2019 года. С тех пор переговоры проходят на уровне советников и представителей лидеров.

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