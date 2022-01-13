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Охранял руководство «ДНР» и перемещал технику: суд вынес приговор командиру боевиков

13 января 2022, 16:18

Охранял руководство «ДНР» и перемещал технику: суд вынес приговор командиру боевиков

Суд приговорил командира спецподразделения боевиков к 8 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, обвиняемый, житель Одессы, в 2014 году выехал в оккупированный Донецк и добровольно присоединился к боевикам «ДНР». «Там он входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а затем — командиром вражеской группировки», — говорится в сообщении. Боевик обеспечивал личную охрану глав ОРДЛО и их российских «кураторов», а также сопровождал перемещение военной техники, которая задействована в боях против украинской армии.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в 2017 году на попытке въезда в Украину с территории РФ.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК.

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