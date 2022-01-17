Шольц призвал Москву снизить напряженность вокруг Украины

Берлин ждет от Москвы шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы ждем однозначных шагов по деэскалации ситуации», — сказал Шольц журналистам в понедельник в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.



Шольц подчеркнул, что необходимо всеми силами предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной, а нарушение целостности Украины будет иметь серьезные последствия.



«Ситуация очень серьезная, передвижение сил вдоль украинской границы нельзя не заметить, оно масштабное и представляет опасность для суверенитета Украины», — сказал канцлер.



По его словам, необходимо «сделать все возможное для того, чтобы не дошло до военной интервенции», при этом он в очередной раз предупредил, что нарушение границ Украины будет иметь «тяжелые последствия».



«Цель — предотвратить, чтобы до этого дошло, поэтому я хочу указать на различные форматы переговоров», — сказал он, добавив, что новое правительство Германии придерживается единой позиции по этому комплексу вопросов.

Читайте также: Украина и Германия не договорились о поставках оружия