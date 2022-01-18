Ничего не решается без Украины: Кулеба — о переговорах США и НАТО с Россией

Во время переговоров США и НАТО с Россией вопросы, связанные с Украиной, не решаются без Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.



«Мы, Украина, знаем о содержании тех разговоров, которые происходят и между Соединенными Штатами, и РФ. И контакты между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов, мои контакты с государственным секретарем были направлены именно на это. Мы знаем, что происходит по линии НАТО-Россия. Мы, как члены ОБСЕ, знаем, что происходит там. Потому нет никаких оснований утверждать, что что-то решается без Украины», — сказал Кулеба.



Он отметил, что формат, в котором все — ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания — сядут за один стол — это фантастика.



«Этого не будет, так не работает дипломатия. Потому принципиально то, что в том формате контактов, широких, разнообразных контактов на разных уровнях, который сложился, Украина знает наверняка, что ни один вопрос, связанный с ней, не решается без учета ее позиций. Это ключевой результат нашей дипломатической работы», — подчеркнул Кулеба.

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