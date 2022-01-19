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Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО

19 января 2022, 16:10

Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О состоявшемся телефонном разговоре сообщил генсек Альянса.

«Провел разговор с президентом Зеленским, выразив твердую поддержку НАТО Украине перед лицом угрозы со стороны России. Союзники обратились к РФ с призывом о немедленной деэскалации», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники готовы вести дальнейший диалог с Россией, однако не согласятся на компромиссы по ключевым принципам.

В свою очередь Зеленский сообщил, что обменялся со Столтенбергом информацией и взглядами «на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе».

Также стороны обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украине. «Политика открытых дверей остается неизменной», — подчеркнул Зеленский.

Сегодня состоялась встреча президента Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам представителя Белого дома, его визит должен подтвердить Украине поддержку США.

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