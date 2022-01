Казармы, военная техника: Появились новые снимки войск РФ возле границ Украины

Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки сокпления российских войск у границ Украины, пишет Reuters.



«Спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что Россия собирает около 100 000 военнослужащих у границ Украины, что, по словам Запада, является подготовкой к войне, чтобы предотвратить вступление Украины в западный альянс безопасности НАТО», — отмечает издание.



На снимках видна военная техника, грузовики, танки, БПМ, а также казармы для военных.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh