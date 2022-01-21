На Луганщине чиновник облавтодора пойман на взятке

Задержание чиновника облавтодора за взятку. Фото: Прокуратура Луганской области

Правоохранители задержали на взятке директора одного из филиалов государственного автодорожного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Как выяснили следователи, руководитель предприятия получил от представителя фермерского хозяйства «откат» в обмен на беспрепятственное заключение договора аренды и передачу спецтехники предприятия для проведениях хозяйственных работ на земельном участке.



В момент получения денег чиновника задержали по статье 208 УПК Украины.

Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения, отмечается в сообщении.



За содеянное мужчине грозит тюремный срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.