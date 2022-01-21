Вез почти 2 миллиона рублей: На Луганщине пограничники задержали «курьера» с деньгами

В пункте пропуска «Меловое» пограничники с работниками таможни обнаружили в автомобиле 40-летнего украинца крупную сумму в российских рублях и долларах США. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



Как отмечается, житель временно оккупированной территории Донецкой области прибыл в пункт пропуска на автомобиле «Шевроле» вечером 20 января и заранее выбрал движение по зеленому коридору. Однако во время пограничного контроля он нервничал, на что и отреагировали пограничники Луганского отряда.



«Впоследствии во время углубленного осмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой, пограничники обнаружили более 1,8 млн рублей РФ и 2,9 тыс. долларов США. Также вместе с кругленькой суммой в тайнике найдены номерные знаки, выданные оккупационными властями», — рассказали в МВД.



Мужчина пояснил, что валюту перевозил за вознаграждение в 2% от суммы, которую он переправит.



На украинца составили протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, незадекларированные средства конфисковали. Номера, выданные на оккупированной территории, передали правоохранительным органам.