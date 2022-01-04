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Задержали с деньгами: На КПВВ «Новотроицкое» мужчина давал взятку, чтобы провезти валюту

04 января 2022, 19:26

Задержали с деньгами: На КПВВ «Новотроицкое» мужчина давал взятку, чтобы провезти валюту

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» на Донетчине мужчина пытался дать пограничникам взятку, чтобы они «не заметили» валюту сверх установленной суммы, которую он вез. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как уточняется, инцидент произошел 3 января, мужчина направлялся на временно оккупированную территорию.

«Во время проверки у нашего гражданина пограничники обнаружили скрытые 5 400 долларов США, 3 500 гривен и 75 000 российских рублей, общий эквивалент которых в гривнах составляет 181 100 гривен, что превышает установленный объем средств, которые можно перемещать через линию разграничения. Чтобы стражи порядка этого "не заметили", украинец предложил неправомерную выгоду в размере 100 долларов США», — говорится в сообщении.

Пограничники ответили отказом и направили в правоохранительные органы уведомление о предложении взятки, а самого мужчину и деньги передали для принятия дальнейшего правового решения сотрудникам Национальной полиции.

В Госпогранслужбе напомнили, что в соответствии с требованиями приказа министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины №52 от 14.07.2020 через линию соприкосновения разрешено перемещение денег в эквиваленте не более 50 000 тысяч гривен, а за предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность.

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