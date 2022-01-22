На Донетчине выявили 701 новый случай ковида, умерли еще пять человек

За минувшие сутки на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области коронавирус подтвердили у 701 человека. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



В то же время от COVID-19 выздоровели 224 пациента, и пятеро больных скончались от осложнений коронавирусной болезни.



С начала пандемии на Донетчине зафиксировано 173 470 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 164 499 пациентов выздоровели, 5 261 человек умерли.

За пятницу, 21 января, в Украине выявили 22 473 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 4 610 пациентов, умерли 136 человек. Госпитализировали 2 608 заболевших.