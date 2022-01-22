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«ДНР» заявила о 325 новых случаях ковида за сутки

22 января 2022, 11:56

«ДНР» заявила о 325 новых случаях ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус обнаружили у 325 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

За сутки от осложнений умерли три человека, выписаны после выздоровления 67 пациентов.

По состоянию на 22 января «ДНР» признает 121 880 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 109 259 человек выздоровели, летальных случаев — 9 482. Продолжают болеть 3 139 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 53 случая пневмоний. Из них госпитализировано 33 человека. Всего на лечении находится 624 пациента с пневмониями, в том числе 352 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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