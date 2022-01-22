На Луганщине коронавирусом заболел еще 291 человек

За прошлые сутки в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 291 человека, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Больше всего новых случаев заражения выявили в Северодонецке — 86, Рубежном — 37, Троицком районе — 29, Попаснянском районе — 25, в Лисичанске — 23.



При этом выздоровели 75 человек, и в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 70-летняя женщина из Рубежного.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 61 952 жителей области, из них выздоровели — 57 686 человек, умерли 2 253 человека.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 268 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 33,5 (при пороговом уровне — 60).

За пятницу, 21 января, в Украине выявили 22 473 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 4 610 пациентов, умерли 136 человек. Госпитализировали 2 608 заболевших.