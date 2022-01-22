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Глава украинского МИД: Россия уже не захватит Украину неожиданно

22 января 2022, 17:31

Глава украинского МИД: Россия уже не захватит Украину неожиданно

Россия не сможет неожиданно захватить Украину, как это было в прошлом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что Украина принципиально идет по дипломатическому пути.

«Я официально вам подтверждаю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было. Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию», — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Россия никогда уже не захватит Украину неожиданно в момент ее наибольшей слабости, как это было в 2014 году.

«Украина внутренне стала сильнее и наши партнеры помогут нам стать еще более сильными. Мы никогда не позволим России сделать то, что она делала с нами в прошлом», — сказал глава МИД.

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