Не существует разницы между небольшим и масштабным вторжением в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге.



Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил, что президенту РФ Владимиру Путину придется заплатить «серьезную и дорогую» цену в случае вторжения в Украину. Однако при этом он указал, что к «незначительному вторжению» может быть иное отношение.



«Нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением. Нельзя быть наполовину вторгнутым и наполовину агрессивным. Агрессия либор есть, либо ее нет», — сказал Кулеба, подчеркнув, что свершившимся фактом можно считать продолжающуюся с 2014 года агрессию РФ против Украины.



Он отметил, что РФ «уже на территории Украины и уже убивает украинских солдат».



По словам Кулебы, позиция украинской стороны, которую коммуницирует Киев с США и другими государствами, довольно проста. «Россия может действовать нелинейно, однако ошибки 2014-го не имеют права на повторение. Потому мы не воспримем какие-либо попытки объяснить Украине, что не надо чего-либо делать для сдерживания агрессора... Все это пройдено и эти уроки истории выучены. Мы не будем вновь платить кровью своих граждан за то, что партнеры неспособны принимать быстрые и четкие выводы по поводу действий России», — отметил он.



Министр подчеркнул, что он не сомневается в поддержке США и лично президента Байдена как словами, так и конкретными делами. Нет никаких сомнений, что, если начнутся активные боевые действия, у США и Евросоюза не будет иного выбора, как применение соответствующих жестких санкций в отношении РФ, подытожил Кулеба.

Байден считает, что Путин не пойдет на полномасштабную войну на европейском континенте. Однако Кремль может проверять на прочность США, НАТО и Запад.



Администрация Байдена даже в случае открытого вторжения РФ на Украину не отправит свои войска из-за отсутствия договорных обязательств перед Украиной, пишет издание AP.