Двое военных получили ранения на Донбассе

Двое украинских военнослужащих получили ранение в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



С полуночи на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня — вблизи Авдеевки, Марьинки, Широкино и Пищевика. Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также применили беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17.



«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы», — говорится в сообщении.



Раненые военные находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого — тяжелое.