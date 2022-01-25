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Двое военных получили ранения на Донбассе

25 января 2022, 17:16

Двое военных получили ранения на Донбассе

Двое украинских военнослужащих получили ранение в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

С полуночи на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня — вблизи Авдеевки, Марьинки, Широкино и Пищевика. Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также применили беспилотник для сброса выстрелов ВОГ-17.

«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы», — говорится в сообщении.

Раненые военные находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого — тяжелое.

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