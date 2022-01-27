Кремль позитивно оценил итоги встречи в Нормандском формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил итоги встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» в Париже, которая состоялась 26 января.



«Никто, собственно, не ожидал, да и не мог ожидать каких-то прорывных пониманий или действий [от прошедшей встречи]», — цитирует его слова ТАСС.



По его словам, «весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте Минского комплекса мер».



«Конечно, еще предстоит проанализировать, каким образом мы пришли к ситуации, когда несколько сторон — участников минского [переговорного] процесса имеют разное понимание предельно понятных и четких формулировок», — добавил представитель Кремля.



«Но вместе с тем нет худа без добра, хорошо, что они пытаются найти единое понимание», — заключил он.

Советники лидеров Нормандского формата в Париже провели «инвентаризацию» разногласий по Минским соглашениям и договорились встретиться через две недели в Берлине, чтобы попытаться найти пути разрешения конфликта на Донбассе.