CNN: Зеленский и Байден поспорили о вероятности вторжения России

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе вчерашнего телефонного разговора разошлись во мнениях о том, насколько серьезна угроза российского вторжения. Об этом сообщает CNN со ссылкой украинского высокопоставленного чиновника, чье имя не называется.



В то же время, официальные спикеры в Вашингтоне и Киеве не подтвердили такой ход разговоры.



Как рассказал CNN украинский источник, разговор лидеров был длительным и откровенным, но проходил «не очень гладко». По его словам, Байден говорил Зеленскому, что есть угроза российской атаки в ближайшее время и вторжение почти неизбежно, как только почва достаточно промерзнет в феврале.



Зеленский, в свою очередь, настаивал, что угроза от России «опасная, но не однозначная» и нет уверенности, что нападение будет, утверждает собеседник американского телеканала.



Также по его словам, Байден якобы сказал, что США не передадут существенно больше военной помощи.



Вместе с тем представительница Совета национальной безопасности США Эмили Хорн сказала CNN, что анонимный источник «слил ложную информацию» о содержании разговора двух президентов.



«Президент Байден сказал, что есть явная вероятность, что Россия может совершить вторжение в Украину в феврале. Он уже говорил об этом публично, и мы предупреждаем об этом уже месяцами. Сообщения о чем-то еще или которые отличаются — полностью ложные», — заявила она.



По словам чиновника США в сфере нацбезопасности, разговор президентов длился час и 20 минут. Байден сказал Зеленскому, что российское вторжение потенциально возможно в феврале, но не говорил, что оно обязательно будет.



Также с содержанием разговора, изложенным анонимным источником, не согласен и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский рассказал о телефонном разговоре, который состоялся у него с Байденом в четверг вечером. По его словам, они обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее.



Кроме того, Байден заявил о поддержке Штатами усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в Нормандском формате.