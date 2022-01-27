«Был долгий разговор»: Зеленский — о звонке Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре, который состоялся у него в четверг вечером с президентом США Джо Байденом.



«Имел долгий телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее», — говорится в сообщении на странице президента в Twitter.



Зеленский отметил, что поблагодарил Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь США.



«Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины», — добавил глава государства.

Мав довгу телефонну розмову з @POTUS. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові @JoeBiden за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України. pic.twitter.com/eUBfEaeZA7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022