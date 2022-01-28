Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Байден надеется, что встреча «нормандских» советников поможет снизить напряженность на Донбассе

28 января 2022, 09:33

Байден надеется, что встреча «нормандских» советников поможет снизить напряженность на Донбассе

Президент США Джо Байден заявил о поддержке Штатами усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в Нормандском формате. Об этом сообщает Белый дом по итогам вчерашнего телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Байден выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений.

Кроме того, Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами «решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину».

В свою очередь Зеленский поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия, передает пресс-служба украинского президента. Зеленский выразил надежду «на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства».

Кроме того, стороны обсудили предоставление финансовой поддержки Украине.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.

Еще по теме

Люди
Джо Байден Владимир Зеленский
Прочее
Нормандский формат США-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:58
Россия не будет признавать «Л-ДНР» в случае выполнения Минских соглашений Украиной, заявил Лавров
10:27
В Донецке проверяют сообщения о минировании девяти зданий, включая «министерства ДНР»
08:44
«ЛНР» сообщила о 126 новых случаях COVID-19
22:24
Более 720 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта
21:44
Москва высказалась о войне с Украиной, «ДНР» ждет оружие. Главное
18:39
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 28 января: Правила пересечения
16:42
В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
14:12
Пушилин заявил, что «ДНР» нуждается в современном оружии
13:04
«ДНР» перевела на карантин более полусотни школ
12:37
Путину хорошо известно об инициативе поставлять оружие боевикам на Донбассе — Песков
11:55
«ДНР»: Еще 362 заболевших и 23 умерших от ковида
11:23
«ЛНР» приговорила местного жителя к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
08:48
«ЛНР» сообщила о 130 новых случаях COVID-19 и четырех умерших
22:20
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января
16:04
СБУ задокументировала факты использования боевиками российского вооружения
все новости
11:14
«Абсолютный нонсенс». Министр обороны опроверг наступление Украины на Донбассе
10:58
Россия не будет признавать «Л-ДНР» в случае выполнения Минских соглашений Украиной, заявил Лавров
10:46
Верещук рассказала, когда появится новая редакция законопроекта о переходном периоде
10:27
В Донецке проверяют сообщения о минировании девяти зданий, включая «министерства ДНР»
10:20
CNN: Зеленский и Байден поспорили о вероятности вторжения России
09:45
Апелляционный суд оставил пожизненное заключение для Плотницкого за сбитый Ил-76
09:35
На Донетчине за сутки выявили еще 1 383 новых случаев COVID-19
09:33
Байден надеется, что встреча «нормандских» советников поможет снизить напряженность на Донбассе
09:27
США добьются остановки «Северного потока 2» в случае вторжения РФ в Украину — Нуланд
09:11
США созывают заседание Совбеза ООН из-за эскалации вокруг Украины
09:08
Противоречит «Минску»: В ЕС высказались о российской паспортизации ОРДЛО
08:44
«ЛНР» сообщила о 126 новых случаях COVID-19
08:22
В Украине выявили 34 тысячи случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд
08:10
Ситуация на Донбассе: провокация ДРГ и обстрел
23:17
«Был долгий разговор»: Зеленский — о звонке Байдена
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция