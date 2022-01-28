Байден надеется, что встреча «нормандских» советников поможет снизить напряженность на Донбассе

Президент США Джо Байден заявил о поддержке Штатами усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в Нормандском формате. Об этом сообщает Белый дом по итогам вчерашнего телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В частности, Байден выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений.



Кроме того, Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами «решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину».



В свою очередь Зеленский поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия, передает пресс-служба украинского президента. Зеленский выразил надежду «на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства».



Кроме того, стороны обсудили предоставление финансовой поддержки Украине.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.



Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.