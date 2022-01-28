Кулеба назвал недостоверным сообщение о разногласиях во время разговора Зеленского и Байдена

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицает, что между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом произошел конфликт относительно угрозы российского военного наступления.



«Разговор президентов вчера был продолжительный, откровенный и конструктивный. Все ключевые позиции со стороны Соединенных Штатов относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ относительно напряжения и какого-то конфликта, который произошел вчера, являются недостоверными», — сказал Кулеба во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.



Ранее CNN со ссылкой украинского высокопоставленного чиновника, чье имя не называется, сообщило, что Байден и Зеленский в ходе телефонного разговора 27 января разошлись во мнениях о том, насколько серьезна угроза российского вторжения. Согласно сообщению телеканала, Байден говорил Зеленскому, что есть угроза российской атаки в ближайшее время и вторжение почти неизбежно, как только почва достаточно промерзнет в феврале.