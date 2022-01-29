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Украинская делегация считает, что для согласования законопроектов по Минским соглашениям не нужен диалог с ОРДЛО

29 января 2022, 21:10

Украинская делегация считает, что для согласования законопроектов по Минским соглашениям не нужен диалог с ОРДЛО

Согласование законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога Украины с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Да, Минские соглашения содержат позицию, что ряд проектов законов подлежит согласованию в ТКГ. Один из них уже находился на согласовании — это проект закона о внесении изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. В частности, изменения, связанные с необходимостью включения так называемой формулы Штайнмайера в текст законопроекта. Мы проводили такую работу. К сожалению, эта работа была заблокирована иными участниками консультаций. Они не хотят это делать, и это очень странная позиция, поскольку они отказываются делать то, что непосредственно предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений», — заявил Костин.Он подчеркнул, что Украина готова в рамках ТКГ согласовывать законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями, однако вопрос состоит в самой процедуре согласования.

«Вопрос в том, что такое согласование, каков его механизм и результат. На эти вопросы нет ответов в Минских соглашениях. Сейчас мы работаем над этим. Это очень важный элемент переговорного процесса, и здесь будет крайне важна, на мой взгляд, активная позиция ОБСЕ, поскольку согласование — это достаточно общая фраза, и каждый может ее понимать по-своему», — сказал Костин.

В то же время, как сказал Костин, "все разговоры, к которым подталкивают представители РФ относительно согласования документов, не предусмотренных Минскими соглашениями, представляют собой повышение ставок в переговорном процессе со стороны РФ и являются бесперспективными".«Мы четко разделяем два процесса: обсуждение и согласование. Любой переговорный процесс предполагает обсуждение самых разных вопросов, но не обязательно предполагает согласование», — подчеркнул он.

«Попытка представителей России, как кто-то говорит склонить, опустить до уровня, как они хотят этого — прямого диалога с ОРДЛО — это попытка, по сути, перевернуть саму суть переговорного процесса, снять с себя ответственность. Это даже не просто попытка представить себя посредником, а попытаться сделать так, чтобы все с этим согласились, а потом сказать: подождите, а за что санкции? Эта тактика всем видна и понятна, мы откровенно с ними на эту тему говорим. Все попытки РФ эту ситуацию переформатировать именно таким способом бесперспективны и безрезультатны. Мы на это не пойдем. Только формат ТКГ, Нормандский формат или иные международно-дипломатические форматы, где будет присутствовать и Украина, и РФ являются для нас приемлемыми. В рамках этих форматов мы сможем продолжать работу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе», — отметил собеседник.

Отвечая на вопрос о двухнедельной паузе перед следующей встрече советников лидеров Нормандского формата в Берлине, Костин ответил, что она необходима для подготовки в рамках договоренностей и продвижения по тем или иным элементам, в частности по всему гуманитарному блоку, а также связана с графиками всех представителей переговорного процесса.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.

Участник переговоров от России - замглавы Администрации президента Дмитрий Козак - также констатировал, что ключевым разногласием за все годы конфликта является вопрос прямых переговоров между властями Украины и представителями ОРДЛО — членами группировок «ДНР» и «ЛНР», на которых настаивает Россия.

По его словам, сейчас речь идет уже не о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза, а чтобы Киев дал положительный или отрицательный ответ на многочисленные письменные предложения, которые ОРДЛО внесли в Трехстороннюю контактную группу. При этом, Козак сообщил, что украинская сторона якобы попросила две недели, чтобы «обдумать данную ситуацию».

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Андрей Костин
Организации
Нормандский формат Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

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