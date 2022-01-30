На Луганщине коронавирус выявили еще у 264 человек

На подконтрольной властям территории Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 264 новых случая COVID-19. От осложнений вследствие заболевания скончались два человека. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 установлен в 64 804 случаях. Из них 57 970 человек выздоровели, 2 270 человек умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 603 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 49,5 (при пороговом уровне — 60).