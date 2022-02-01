Зеленский подписал указ о старте перехода на профессиональную армию

Президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий переход страны к принципам профессиональной армии, а также увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек в ближайшие три года.



Подписание указа «Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы» состоялось во время выступления главы государства на открытии седьмой сессии IX созыва Верховной Рады.



По словам президента, разработанный указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать привлекательной военную службу.



«Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат, переход Украины к принципам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей, систему карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание 20 дополнительных бригад Вооруженных сил Украины», — заявил Зеленский.



Он отметил, что данный указ означает старт перехода Украины на профессиональную армию.



«Этот указ не потому, что скоро война, а для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир в Украине», — подчеркнул президент.



После этих слов он подписал этот указ в присутствии народных депутатов.

Зеленский заявил, что в данный момент продолжается работа над согласованием даты следующей встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» в Берлине.



Зеленский подтвердил подготовку нового формата сотрудничества, который будет действовать между Великобританией, Польшей и Украиной.