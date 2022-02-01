Зеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Великобританией и Польшей

Президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку нового формата сотрудничества, который будет действовать между Великобританией, Польшей и Украиной. Об этом было заявлено в ходе сегодняшнего выступления главы государства в Верховной Раде.



«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — сказал Зеленский.



По информации из дипломатических источников, в ходе сегодняшнего визита в Киев премьер-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий собираются объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.



Впервые о нем в ходе визита в Австралию сообщила глава британского МИД Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне своего визита в Киев заявил о выделении финансовой помощи Украине в размере 88 миллионов фунтов стерлингов.



Власть Польши приняла решение о передаче Украине оборонительного вооружения. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.