В Украине хотят отменить призыв на военную службу до 2024 года

В Украине собираются отменить призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.



Президент поручил Кабинету министров обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно «введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года».

Сегодня, 1 февраля, Зеленский подписал указ, предусматривающий переход страны к основам профессиональной армии, а также увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек в ближайшие три года. Он заявил, что разработанный указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать привлекательной военную службу.