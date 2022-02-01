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В Украине хотят отменить призыв на военную службу до 2024 года

01 февраля 2022, 13:26

В Украине хотят отменить призыв на военную службу до 2024 года

В Украине собираются отменить призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Президент поручил Кабинету министров обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно «введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года».

Сегодня, 1 февраля, Зеленский подписал указ, предусматривающий переход страны к основам профессиональной армии, а также увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек в ближайшие три года. Он заявил, что разработанный указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать привлекательной военную службу.

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Владимир Зеленский

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