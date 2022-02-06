Двое военных получили ранения в результате обстрелов на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 февраля, на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Павлополя, Песок, Пищевика и Березового. На Павлополь боевики сбросили с беспилотника 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы.



Состояние двух пострадавших военных — удовлетворительное. Они находятся в лечебных заведениях.