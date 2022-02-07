В тюрьме «Изоляция» находится женщина, которой нужна медпомощь

Почти 3 года гражданку Украины Светлану Довгаль, которая больна сахарным диабетом, незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Донецка, сообщает омбудсвумен Людмила Денисова.

Довгаль исчезла 22 июля 2019 в Донецке.

После начала российской оккупации она выезжала в Киев в поисках работы, но потом вернулась домой — работала администратором в одной из гостиниц.



Почти все время представители оккупационной администрации удерживали Светлану Довгаль в печально известной тюрьме „Изоляция“. Как рассказали бывшие украинские заложники, они ее видели там в синяках после допросов. Выбивая „признания“, над женщиной издевались: избивали, истязали электрическим током, отметила Денисова.



Светлана обвиняется по сфабрикованному делу в «шпионаже в пользу Украины».

После перенесенных пыток у женщины обострились хронические заболевания, вызванные сахарным диабетом. Из-за болезни щитовидной железы Светлана нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.



Ей не предоставляется никакая медицинская помощь. Кроме того, лекарство, которое пытается передать мать, не попадает к пленной.

Подобные действия в отношении Светланы Довгаль являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, отмечает омбудсвумен.

Она обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Довгаль, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медпомощью.

«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», — подчеркнула Денисова.