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Кулеба анонсировал еще одну встречу советников Нормандской четверки

07 февраля 2022, 18:55

Кулеба анонсировал еще одну встречу советников Нормандской четверки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ведется работа над организацией еще одной встречи в Нормандском формате после той, которая запланирована в Берлине в ближайшее время. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Киеве.

«Была очень непростая встреча в Париже. Непростой является подготовка к встрече в Берлине. Но мы работаем над тем, чтобы как минимум после встречи в Берлине переговоры на уровне советников Нормандского формата продолжились, была запланирована ещё одна встреча, потому что это будет означать, что Россия останется на дипломатическом треке. Это очень важно само по себе», — заявил Кулеба.

Министр выразил надежду, что переговоры будут способствовать разблокированию работы Трехсторонней контактной группы.

Он также подчеркнул, что украинская сторона на переговорах не поставит под угрозу национальные интересы. «Ни на какие переговоры Украина не ездит для того, чтобы сдавать свои позиции или причинять ущерб национальным интересам. И переговоры в Берлине не станут исключением из этого правила», — отметил Кулеба.

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