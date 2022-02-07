«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке

В оккупированный Донецк приедут российский актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», резидент «Comedy Club» и «Comedy Woman» Олег Верещагин и участница «Comedy Woman» Татьяна Морозова. В Донецке они сыграют в спектакле, который пройдет в Центре славянской культуры.



«На сцене Центра славянской культуры они сыграют в спектакле, поставленному по произведению писателя О. Генри "Супружество как точная наука», — приводит слова руководителя донецкого концертного агентства «RS» Романа Смотрова сепаратистский ресурс ДАН.



Стоимость билетов на спектакль варьируется от 1000 до 3000 российских рублей (370 — 1100 гривен).

Афиша спектакля в оккупированном Донецке

Пограничные пункты пропуска, расположенные на неподконтрольном Украине участке границы с Россией, официально не функционируют с начала боевых действий в регионе. Въезд через эти пункты пропуска, который происходит под оккупационным режимом, является незаконным пересечением границы.



Артисты, которые посещают ОРДЛО в обход украинского законодательства и поддерживают таким образом действия оккупационного режима, вносятся в так называемый черный список Министерства культуры Украины, составляемый по представлению Службы безопасности.