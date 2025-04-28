Путин поблагодарил военных из КНДР за помощь в боях за Курскую область

Кремль опубликовал заявление Владимира Путина, в котором он выражает благодарность северокорейским военным, принимавшим «активное участие» в освобождении Курской области.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию, — говорится в заявлении.

Накануне Минобороны РФ впервые признало участие северокорейских солдат в боевых действиях в Курской области. Позже эту информацию подтвердили и в КНДР.